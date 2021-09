Miriam Leone sposa, la foto e il messaggio per il marito Paolo Carullo

Matrimonio in Sicilia, a Scicli, per l’attrice e il riservatissimo fidanzato. Lei pubblica una foto di spalle e scrive: "Arrivo, amore"

Miriam Leone sposa il suo Paolo Carullo. L'attrice ha pubblicato una foto su Instagram di lei di spalle, vestita di bianco e le braccia che sembrano tenere un bouquet, mentre guarda fuori da una finestra. L'immagine è accompagnata da una didascalia scarna ma eloquente: "Arrivo, Amore". Il post è completato dagli hashtag: #cheemozione, #grata, #grazieatuttiperessereconme e #accussì. Tanti i messaggi degli amici vip, da Eva Riccobono a Francesca Chillemi, da Francesca Barra a Isabella Ferrari.

Per le nozze è stata scelta Scicli, perla barocca in provincia di Ragusa. La pagina Facebook del Comune aveva informato nei giorni scorsi che il matrimonio si sarebbe svolto lì, nel santuario di Santa Maria La Nova. Oggi il post di Miriam Leone è stato ripreso dalla pagina dell’amministrazione comunale, per fargli auguri alla coppia: "La bellezza della nostra splendida città si rispecchia nella bellezza di una sposa... Scicli città meravigliosa, città del sogno e del cielo. Auguri del Sindaco a tutte le persone che scelgono di amarsi in questo luogo dell’anima!".

Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Di Paolo Carullo si conosce poco. Sia lui sia l'attrice sono infatti molto riservati: lui non ha un profilo social, lei non ha mai pubblicato foto di loro due insieme.

Laureato in Economia e Finanza a Milano, Carullo è un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. I due fanno coppia da circa un paio d'anni. Già nell'estate del 2020 si era vociferato di un matrimonio tra i due, con l'attrice costretta a smentire il gossip: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è". Pochi giorni fa, l'indiscrezione pubblicata da Dagospia e la conferma sulla pagina del Comune di Scicli, e ora la foto di Miriam Leone.

