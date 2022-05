Miriana Trevisan aggredita a Roma: bottiglie addosso da un passante

"Ciao ragazzi faccio questa diretta perché siamo appena stati aggrediti, io e Alessandro, ci hanno tirato delle bottiglie. Ci trovavamo in un parco. Adesso io voglio cercare di beccarlo questo". Comincia così il racconto di Miriana Trevisan, che ha raccontato via Instagram di essere stata aggredita da un uomo a Roma mentre si trovava insieme al migliore amico Alessandro. La denuncia della showgirl è arrivata attraverso alcuni video pubblicati tra le Instagram Stories e che però sono stati rimossi di lì a poco.

L'ex ragazza di Non è la Rai si trovava in strada per realizzare alcuni scatti, quando all'improvviso un uomo ha cominciato a prenderla a male parole. "Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha scaraventato un bidone con delle bottiglie, che ci ha tirato addosso, minacciandoci di andarcene", ha raccontato via social. Un uomo che, prosegue, "ovviamente puzzava di alcol, era con una bicicletta ed era completamente imbrattato sporco".

"Mi ha detto cose in inglese che non voglio ripetere e che hanno a che fare con il mio c…o. C’erano anche delle ragazze che praticavano sport. Siamo in un parco e vi mando la zona dove siamo. Ma vi rendete conto cosa succede qui la mattina?", ha proseguito ancora Miriana. E ancora: "Ci ha proprio minacciati con delle bottiglie e non è possibile vivere così alle 11 del mattino. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro".

Quindi la denuncia va alle condizioni in cui versa la Capitale. "Questa è Roma, alle 11 del mattino - ha concluso - Adesso voglio trovarlo, sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata. Voglio farlo vedere, mostrarlo. Non so se chiamare la Polizia, perché siamo scappati. C’erano anche dei bambini e si sono spaventati tutti". Dopo poche ore, però, l’ex gieffina ha provveduto per motivi al momento ignoti a rimuovere la sua testimonianza.