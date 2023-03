Miriana Trevisan starebbe insieme a Eddy Siniscalchi (ex di Valeria Marini)

Per i vip il gossip è sempre dietro l'angolo e anche quando si crede di aver nascosto bene le prove di una nuova frequentazione, c'è sempre qualcuno che riesce ad avere una soffiata. La più recente? Riguarda Miriana Trevisan, la showgirl ed ex gieffina che, dopo la fine della relazione con il suo ex marito Pago, con cui ha avuto un figlio, sembra aver trovato un nuovo amore. Di chi si tratta? Del manager napoletano Eddy Siniscalchi, e se ricordate il suo nome è perché questa estate aveva avuto un flirt con Valeria Marini, amica di Miriana. Tra i due, però, dopo una breve passione non è durata, così, Eddy, sembrerebbe aver messo gli occhi sull'amica della sua ex, Miriana. A lanciare queste voci, non ancora confermate dai diretti interessati, è stato Alessandro Rosica che sembra aver colto diversi indizi social per cui fare il due più due sarebbe ovvio. Inoltre, Miriana, 50 anni ed Eddy, 35, sarebbero stati avvistati più volte insieme in quelli che Rosica riporta come "atteggiamenti affettuosi" nei vari locali della movida romana. Sarà amore o solo voci infondate?

Per scoprirlo non ci resta che attendere e vedere se i due diretti interessati commenteranno o meno quanto si vocifera in giro su di loro. Intanto, a favore della teoria che vuole insieme Miriana ed Eddy ci sono le ultime stories Instagram dell'imprenditore a cena a Roma insieme a Mirana e altri amici, storie che la showgirl non ha ripostato nonostante il tag, forse per depistare i più curiosi.

Il flirt tra Eddy Siniscalchi e Valeria Marini

Era giugno 2022 quando l'argomento del giorno era il flirt tra Valeria Marini e un uomo 20 anni più giovane di lei, Eddy Siniscalchi. I due, infatti, erano stati pizzicati insieme in atteggiamenti inequivocabili tra baci appassionati in riva al mare e teneri abbracci pubblicati, poi, da tutti i giornali dopo l'esclusiva di Diva e Donna. Una relazione che, però, non sarebbe durata molto portando Valeria a tornare single ed Eddy ad avvicinarsi a Miriana.

Chi è Eddy Siniscalchi, il nuovo (presunto) fidanzato di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi è un manager di 35 anni, di origini napoletane che lavora nel mondo della finanza e dell'immobiliare. Eddy è piuttosto noto nel mondo dello showbiz italiano pur non facendone direttamente parte, grazie alle sue amicizie influenti come quella con Valeria Marini e anche quella con le sorelle Selassié, Jessica e Lulù, con cui è stato avvistato a cena insieme più volte.