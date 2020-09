Miriana Trevisan in lutto, è morto il padre

Miriana Trevisan ha condiviso con i fan il dolore immenso per la morte del padre. Lo ha fatto con un post su Instagram, tanto semplice quanto carico della sofferenza propria di una perdita così importante. "Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie", ha scritto la showgirl a cui stanno arrivando le numerose testimonianze di affetto da parte dei follower e delle persone a lei più vicine, come Manila Nazzaro e Cristina Quaranta, quest’ultima sua compagna di avventura nel programma ‘Non è la Rai’. Nessun dettaglio in merito alle cause della scomparsa dell’uomo di cui Miriana Trevisan non aveva mai parlato pubblicamente.

Al momento il suo ex marito Pago, padre del figlio Nicola e attualmente impegnato nella trasmissione di Rai1 ‘Tale e Quale Show’, non ha commentato la triste notizia sui social, ma, considerando i loro ottimi rapporti, le sarà certamente vicino in forma privata.