Mirko piange a Verissimo: "Voglio imparare dai miei errori e riprovarci con Perla"

Nel video in alto, le dichiarazioni di Mirko Brunetti

Mirko aveva chiuso l'amore con Perla dicendo che l'amore era tossico, ma oggi decide che è il momento di dare una seconda possibilità alla storia d'amore. "Con Greta ci siamo voluti molto bene, ma non erano sentimenti ugualmente forti", dice oggi della donna per cui aveva lasciato la fidanzata. La decisione di riprovarci è arrivata al termine dei quattro giorni che gli ex fidanzatini hanno trascorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Le confessioni di Mirko arrivano durante l'ultima puntata di Verissimo. Ammissioni che suscitano in lui anche momenti di commozione: "Per Perla ho sempre avuto un legame profondo, ma pensavo che non potevamo stare insieme per via del carattere. Nei giorni che abbiamo invece condiviso nella casa, sono andato in tilt, perché lei mi è sembrata più matura, più dolce. Non la riconoscevo più, in senso positivo". Da qui la scelta di ricominciare. "Un errore da non rifare? Non dobbiamo vivere il rapporto in modo troppo simbiotico ma anzi dobbiamo vivere nella spensieratezza, siamo due ragazzi giovani. Non dobbiamo andare subito a convivere anzi dobbiamo fare le cose passo dopo passo".

Quanto alla gelosia, "sto cercando di fare passi in avanti, di fidarmi. Lo devo a quello che ci siamo detti", aggiunge. In lacrime ammette: "Dagli errori si impara". A chi non crede nel ritorno di fiamma, risponde che "è un amore vero, nato fuori dalle telecamere. Sono una persona che dà molto valore ai sentimenti e non voglio dare peso a queste fantasticherie". A Greta invece dice grazie: "È una persona pura, una bravissima ragazza".