Chi è Francesca Bergesio: Miss Italia 2023

Si chiama Francesca Bergesio, ha 19 anni viene dal Piemonte ed è stata eletta Miss Italia 2023 al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme. Vittorio Sgarbi, critico e sottosegretario alla Cultura, era il presidente della giuria comporta dalla modella e blogger Giulia Salemi e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli. La corona è stata consegnata alla neo Miss Italia dalla vincitrice dello scorso anno, Lavinia Abate, e dall'organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani.

Chi è Francesca Bergesio

Bergesio è nata a Bra, in provincia di Cuneo, ed è la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio. Francesca si è diplomata al Liceo classico europeo e sogna di diventare medico. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Si descrive come una ragazza pacata, riservata, molto determinata e con una grande passione per il calcio, è juventina.

Dopo l'incoronazione, dal palco, ha dichiarato: "È una gioia immensa, grazie a tutti". "Vorrei essere un medico (vorrei specializzarmi in cardiochirurgia) e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio", ha scritto Francesca su Facebook.

Il Piemonte, con Francesca Bergesio, ha conquista il titolo per la quinta volta: prima di lei, Edelfa Chiara Masciotta nel 2005 e Cristina Chiabotto nel 2004. Le Regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli in assoluto sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto con 6, il Friuli, la Toscana, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Sardegna, l'Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l'Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.