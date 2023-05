Va mezza nuda al supermercato e la cacciano, modella di Onlyfans furiosa: "È bullismo"

Esiste un dress code per andare al supermercato? In teoria di no ma presentarsi in un negozio pubblico con un paio di pantaloncini che scoprono totalmente il lato b e una maglietta che non lascia molto spazio all'immaginazione può, non solo risultare fuori luogo, ma anche essere un vero e proprio problema al punto da rischiare di venire cacciati dal locale in cui ci si trova. Ed è proprio questo quello che è accaduto a Kerolay Chaves, una modella brasiliana che ha usato un outfit un po' troppo sexy per andare a fare la spesa al punto da essere stata allontanata dal locale perché troppo nuda.

La ragazza, modella di Onlyfans, è rimasta talmente sconvolta da questo episodio e ha deciso di denunciare l'accaduto sui social raccontando di essere stata vittima di bullismo solo perché bella e sexy e solo perché stava esprimendo se stessa.

"Sono appena arrivata dal supermercato e sono stata molestata perché indossavo "vestiti troppo corti". Alcune persone mi guardavano con pregiudizio, altre mi maledicevano e infine sono stata cacciata dal locale. Ci credete? Trovo assurdo che noi donne siamo ancora trattate in questo modo solo perché ci vestiamo come vogliamo. La verità è che subiamo tutto questo perché siamo troppo sexy, non può che essere", queste le parole di Kerolay che si è sfogata su Instagram con la speranza di trovare un po' di appoggio dai suoi followers ma così non è stato. In tantissimi, infatti, non hanno fatto altro che rincarare la dose dichiarandosi d'accordo con la scelta del responsabile del supermarket di allontanarla perché "volgare".

"Non c'è bisogno di andare in un supermercato vestita così", le ha scritto qualcuno dopo aver visto il suo outfit per fare la spesa, "Stai mettendo in imbarazzo le persone che sono lì con i bambini", è, invece, il commento di qualcun altro. E c'è anche chi ci ha tenuto a sottolineare: "È esattamente quello che accade a un uomo che entra in un locale senza maglietta".