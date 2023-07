Modella di OnlyFans: "Guadagno 15mila euro a notte per mostrarmi mentre dormo"

Si possono guadagnare 15mila euro a notte solo dormendo? Sembra proprio di sì stando alle ultime dichiarazioni della modella di OnlyFans Kaitlyn Siragusa, meglio nota con il suo nome d'arte Amouranth. La 29enne statunitense, infatti, ha ammesso di guadagnare cifre esorbitanti grazie alla sua carriera su Twich e OnlyFans portandosi a casa qualcosa come un milione/un milione e mezzo di dollari al mese. E se i suoi introiti, finora, derivavano da video sexy e alcune polemiche come quella su suo marito che, a detta sua, la costringeva a fare video osé sulla piattaforma di intrattenimento più famosa del momento, ora, è arrivata a parlare di cifre da urlo guadagnate solo mostrandosi mentre dorme su Twitch e Onlyfans. Quanto guadagna Amouranth per un semplice video mentre dorme? Fino a 15mila dollari a notte.

Il fenomeno dello sleep stream

Questo nuovo fenomeno che sta diventando sempre più diffuso nel mondo del web si chiama sleep stream ed è una sorta di Grande Fratello in cui ci si riprende, in diretta, mentre si dorme. Basta mettere una telecamera davanti al proprio letto e riprendersi per tutta la notte con un pubblico in streaming che può guardare in silenzio o anche interagire con il soggetto. E così, sempre più donne e uomini stanno cedendo al cosiddetto sleep sltream anche perché, a detta di chi lo fa già, come Amouranth, i guadagni sono alle stelle per ogni singola sessione di sonno.

"Solo su Twitch faccio probabilmente un paio di migliaia di dollari, ma contando le conversioni, potenziali, a OnlyFans, mentre dormo, posso dire di guadagnare forse tra i diecimila e i quindicimila dollari al mese", sono le parole di Amouranth.

Amouranth e gli abusi del marito

Era il 2022 quando, in una diretta su Twitch, la controversa modella - già sospesa da Twitch per dei video sessualmente troppo espliciti dove leccava microfini, sospirava e alludeva a atti sesusali - denunciava gli abusi di suo marito che la costringeva a nascondere il loro rapporto e fare live su Twitch e Onlyfans, minacciando anche di uccidere i suoi cani. Lui, infatti, aveva allora il pieno possesso delle finanze di Amouranth controllando, così, i soldi ma anche la vita della giovane modella. Dopo varie polemiche e commenti dei fan che credevano fosse tutta una montatura per guadagnare ancora più soldi e avere più popolarità, Amouranth ha ammesso di essere tornata ad avere il pieno controllo delle sue finanze terminando anche il suo matrimonio.