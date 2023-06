Chi sono le mogli di Berlusconi e cosa fanno oggi: da Veronica Lario a Carla dall'Oglio

La vita privata di Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni, è stata segnata da relazioni sentimentali che hanno sempre suscitato un notevole interesse nell'opinione pubblica. La 33enne Marta Fascina, definita "quasi moglie" dopo la cerimonia che il 19 marzo 2022 la vide protagonista delle "nozze simboliche" con il Cavaliere, è stata l'ultima donna al suo fianco dopo le tre compagne ufficiali che si sono succedute dai primi anni Sessanta al primo decennio del 2000: Carla Elvira Lucia dall'Oglio, sua moglie dal 1965 al 1984; Veronica Lario, con cui è stato sposato dal 1990 al 2012 (anno della sentenza di separazione non consensuale); Francesca Pascale, al suo fianco dal 2012 al 2020.

Recentemente di quest'ultima, 37enne napoletana, imprenditrice e attivista Lgbtq, si è tornato a parlare per via dell'unione civile con la compagna Paola Turci. Su Carla Elvira Lucia dall'Oglio e Veronica Lario, invece, sono poche le notizie trapelate negli anni dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Di seguito, dunque, tutte le informazioni riguardanti le due ex mogli di Berlusconi, madri rispettivamente di Marina e Pier Silvio e di Barbara, Eleonora e Luigi.

Carla Elvira Lucia dall'Oglio, la prima moglie di Berlusconi

Classe 1940, Carla Elvira Lucia dall'Oglio è originaria di La Spezia. Il suo incontro con Silvio Berlusconi risale al 1964: un colpo di fulmine quello tra i due che, un anno dopo, portò alla celebrazione del matrimonio da cui sono nati due figli Maria Elvira (detta Marina) nel 1966, e Pier Silvio, nel 1969. La rottura nel 1980, anno in cui Berlusconi iniziò a frequentare Veronica Lario; poi, nel 1985, la separazione. Oggi le notizie su Carla Elvira Lucia dall'Oglio sono pochissime, limitate alle indiscrezioni che raccontano del fortissimo legame con i figli e i nipoti, dei lunghi soggiorni in Gran Bretagna e di un rapporto civile con l'ex marito. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2009 in occasione della cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano a Marina Berlusconi.

Veronica Lario, la seconda moglie di Berlusconi

Veronica Lario, nome d'arte di Miriam Raffaella Bartolini, faceva l'attrice quando nel 1980, al teatro Manzoni di Milano, conobbe Silvio Berlusconi. 24 anni lei, 44 lui, la coppia iniziò una relazione che portò alla fine del matrimonio dell'imprenditore con Carla dall'Oglio. Il matrimonio fu celebrato il 15 dicembre 1990, davanti ai testimoni Fedele Confalonieri, Gianni Letta e i coniugi Craxi. Nel frattempo erano arrivati tre figli: Barbara nel 1984, Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988.

Nei primi anni Duemila serpeggiarono le prime indiscrezioni su una crisi che trovò il culmine nel 2007, con una lettera aperta alla Repubblica in cui Veronica Lario chiedeva al marito "pubbliche scuse" per le "parole galanti" rivolte ad alcune donne durante la cerimonia dei Telegatti avvenuta qualche giorno prima. Tutto rientrò con il gesto di Berlusconi che rispose scusandosi con la moglie con una lettera. Ma due anni dopo, di nuovo, l'intervento che cambiò drasticamente il prosieguo della storia: con una mail in risposta ad alcune domande sul dibattito aperto dalla Fondazione Farefuturo, Lario criticò il comportamento del marito, allora presidente del Consiglio, che si fermò a festeggiare i 18 anni di Noemi Letizia, presso una discoteca di Casoria, accompagnato dall'intera scorta. "È un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere", furono le dichiarazioni di Lario che ufficializzarono la fine del suo matrimonio: "Sono convinta che a questo punto non sia più dignitoso che io mi fermi. La strada del mio matrimonio è segnata: non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Chiudo il sipario sulla mia vita coniugale. Io e i miei figli siamo vittime, non complici, di questa situazione, dobbiamo subirla, e ci fa soffrire. Non posso più andare a braccetto con questo spettacolo".

La battaglia legale Berlusconi - Lario

La questione degli alimenti è stata molto e lungamente dibattuta in sede legale. Nel dicembre 2012 la sentenza di separazione non consensuale depositata al tribunale di Milano fissò a 3 milioni di euro mensili l'assegno di mantenimento che Silvio Berlusconi doveva versare a Lario. L'anno dopo, con la sentenza di divorzio vero e proprio, il giudice decise di ridurre l'assegno a 1,4 milioni. Contro questa sentenza Silvio Berlusconi propose ricorso ottenendo di non versare più quella cifra alla moglie che, da parte sua, era tenuta a restituire circa 60 milioni di euro all'ex coniuge. I legali di Lario proposero a loro volta ricorso contro la sentenza che aveva azzerato l'assegno di divorzio, ma la Suprema Corte appoggiò la tesi della difesa di Berlusconi che aveva dimostrato il venir meno del diritto della ex coniuge a percepire l'assegno divorzile.

Nel 2020, infine, l'intesa definitiva che ha chiuso tutte le pendenze: il leader di Forza Italia ha rinunciato a chiedere i circa 46 milioni di euro che l'ex moglie gli doveva sulla base della Cassazione e pure Lario ha rinunciato a chiedere 18 milioni. Berlusconi, pertanto, versava soltanto una somma "una tantum" all'ex moglie, che allo stesso tempo, contribuì in parte a pagare le spese legali.

Oggi Veronica Lario vive a Milano e spesso è stata fotografata con i figli e i nipotini a cui è affezionatissima.