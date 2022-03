"Putin mi è sempre piaciuto": è bufera per le parole della moglie di Aldo Montano

La moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, è finita al centro delle critiche per un commento pro Putin che non è passato inosservato agli occhi degli utenti, soprattutto alla luce dei fatti drammatici che stanno segnando la guerra in Ucraina voluta dalla Russia. La giovane atleta, nata in Russia 24 anni fa ma residente in Italia da quando è iniziato il suo legame con l'ex schermidore nonché ex concorrente del GF Vip, ha ammesso di aver sempre apprezzato molto il presidente russo: "Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice", si legge in un commento postato a corredo di alcune sue foto.

Le dichiarazioni sono arrivate come risposta a chi le chiedeva cosa ne pensasse della guerra che da quasi un mese devasta il popolo uicraino e sono proseguite così: "Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice. Purtroppo nessuno di noi ucraini, russi, italiani, sa la verità. Da parte di tutti c’è una propaganda enorme per i propri interessi (...) Mi dispiace per quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa".

Su Instagram Olga Plachina ha quasi 60mila follower e molti sono coloro che stanno esprimendo le proprie critiche su quanto affermato dalla donna, apertamente sostenitrice di Vladimir Putin in un momento storico tanto delicato. Non manca neppure chi la sta difendendo per il coraggio di esprimere le sue posizioni benchè contrastanti. Intanto nessun commento è arrivato da parte del marito Aldo Montano, sposato con l’atleta russa dal 2016 e padre dei suoi due figli, Olympia e Mario.