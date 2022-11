Enrico Montesano, parla la moglie: "A casa ha anche magliette dell'Urss e di Mao". Le parole su Selvaggia Lucarelli

"Enrico ha commesso una leggerezza, non c’è dubbio e la sta pagando cara. Diciamoci che è un facile bersaglio. A differenza di quanto si dice e si crede, lui non ha padrini politici, è un uomo libero e come tale è stato consigliere comunale per la sinistra e come tale ha appoggiato in piena onestà altre battaglie. Ma in questo caso si è trattato di pura leggerezza". Teresa Trisorio, moglie di Enrico Montesano, rompe il silenzio sulla cacciata dell'attore dalla trasmissione Ballando con le Stelle, arrivata in seguito alla presenza della scritta X Mas sulla maglietta.

Proprio ieri, Montesano ha dato mandato all'avvocato, e in particolare a Giorgio Assumma, di tutelarne l'immagine. La presenza della maglietta, infatti, è stata notata dagli autori solo in un secondo momento rispetto alla messa in onda della clip. "Qui si tratta di registrazione, di una clip - prosegue Teresa, intervistata dalla Stampa - Dunque tutti avevano visto quella maglia e nessuno ha detto nulla, e nel montaggio degli spezzoni, nessuno ha pensato di tagliare". E ancora: "Mio marito ha una collezione di magliette che spaziano dall’Urss alla Cina di Mao e lui non si è mai sognato di essere filosovietico e Maoista. E c’era anche questa, che peraltro si vende nei negozi. Quando l’ho vista sinceramente mi sono stupita, mi sono detta, adesso figurati che succede, se ne poteva mettere un’altra. Invece nessuno ha detto niente. Poi il caos". Intanto, la Rai avvia una istruttoria interna.

Sempre nella giornata di ieri, Montesano ha chiesto di essere ricevuto dall'Anpi, associazione nazionale partigiani d'Italia: "Ancora non hanno risposto ma fido che lo faranno", dice oggi Trisorio. Le è dispiaciuto che proprio dalla giuria arrivasse la denuncia di quanto accaduto? "No, capisco che era inevitabile. Mi è stato detto che la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha fatto scoppiare il caso, era stata bersagliata con messaggi sempre social nei quali la si accusava di tacere perché interna al programma. Invece no, lei ha subito denunciato. È vero che avrebbe potuto condividere con gli autori prima di mettere tutto in chat ma è andata così", conclude.

Chi è Teresa Trisorio, moglie di Montesano

Sposa di Enrico dal 1992, con l'attore ha avuto due figli: Michele Enrico e Marco Valerio. Prima di Teresa Trisorio, Montesano è stato legato a Marina Spadaro, madre del primogenito Mattia nato il 12 giugno 1986. Poi il matrimonio con Tamara Moltrasio da cui sono nati Lavinia, Tommaso ed Oliver, quest'ultimo scenografo e collaboratore proprio di Ballando con le stelle.