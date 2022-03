Francesco Facchinetti, la moglie Wilma è in ospedale

"Forza Wilmaccia" scrive Francesco Facchinetti a corredo della foto che mostra il braccio della moglie Wilma Faissol con la flebo al braccio. La modella, ricoverata dopo un'altra caduta da cavallo avvenuta nel pomeriggio di ieri, deve adesso subire un'operazione all'omero fratturato a causa dell'incidente.

"La Wilma era con Wally (il cavallo della modella, ndr) durante un salto Wally è volato e Wilma con lei" ha spiegato il produttore musicale nelle storie Instagram postate per aggiornare i follower: "Si è fratturato l'omero, una frattura composta della spalla e deve essere operata. Siamo in ospedale". L'intervento è previsto in queste ore e si prevede una degenza in ospedale di qualche giorno.

L'incidente di Wilma Faissol

Francesco Facchinetti ha affidato a una storia Instagram il racconto di quanto accaduto alla moglie Wilma, caduta da cavallo a distanza di due mesi da un altro incidente verificatosi con la stessa modalità. Era fine gennaio, infatti, quando la modella era finita al pronto soccorso con un codice rosso per via del trauma cranico non commotivo e delle ferite alla testa guaribili con alcuni punti di sutura. In quell'occasione la moglie di Facchinetti aveva anche raccontato di aver atteso a lungo prima di essere visitata, lamentando il trattamento che avrebbe ricevuto una volta recatasi nel primo ospedale a cui si era rivolta, quello di Desio, in provincia di Monza e Brianza.