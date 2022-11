La moglie di Francesco Facchinetti lancia una linea di profumi per parti intime (e conquista donne e uomini)

Ha 40 anni, è nata a Rio De Janeiro e oltre a essere mamma a tempo pieno, fashion blogger e influencer è appena diventata imprenditrice di una linea cosmetica dedicata al piacere maschile e femminile che sta (letteralmente) facendo impazzire tutti. No, non stiamo parlando di Gwineth Paltrow e delle sue candele al "sentore di vagina o di orgasmo" ma di Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti che ha lanciato un brand di prodotti ideati per l'autostima femminile e la riscoperta dell'erotismo e autoerotismo dal nome Diabolique. La cosiddetta "lady Facchinetti" come si fa chiamare lei stessa sul suo profilo Instagram, ha infatti messo sul mercato, non a caso nella giornata contro la violenza sulle donne, una serie di prodotti per aiutare le donne e gli uomini a godere di più durante l'intimità, essere più consapevoli della propria sessualità e giocare stuzzicandosi a vicenda con profumi, trucchi e altri giochi in grado di aumentare l'erotismo e il piacere.

Wilma Helena Faissol, direttrice creativa del brand, ha messo sul mercato non solo dei profumi intimi realizzati con mix di oli per stuzzicare corpo e mente ma anche cosmetici per parti intime come un blush o un balsamo per i capezzoli ma anche altri prodotti ideali per rendere più sexy qualsiasi parte del corpo dai piedi alla testa. Un mix di sensualità che sembra essere molto apprezzato sia dagli uomini che dalle donne che hanno riempito di commenti positivi il progetto imprenditoriale della Faissol.

C'è chi dice di aver già ordinato il profumo per le parti intime, chi ha chiesto al marito di fare più di un ordine e chi sta aspettando che arrivino i prodotti per godere di una serata hot sotto le lenzuola. Sembra quindi che questa linea di prodotti sexy che, a detta della stessa Wilma, "rappresenta la donna che non scende a compromessi", sia stata un colpo vincente e quello di cui, molte donne e uomini, forse, avevano segretamente bisogno.