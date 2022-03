Nuovo incidente per Wilma, la moglie di Facchinetti: "Deve operarsi"

Ancora uno spavento per Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, caduta di nuovo da cavallo a distanza di due mesi dal precedente infortunio. A dare la notizia su Instagram è stato il produttore musicale che ha spiegato come Wally, il loro cavallo, atterrando male da un salto, sia caduto insieme alla moglie. L'incidente le ha causato la frattura dell'omero: "La devono operare" ha aggiunto Francesco, assicurando che seguiranno tutti gli aggirnamenti del caso.

L'incidente di Wilma Faissol

Era fine gennaio 2022 quando Wilma Faissol era finita al pronto soccorso con un codice rosso per via del trauma cranico non commotivo e delle ferite alla testa guaribili con alcuni punti di sutura. La moglie di Facchinetti aveva anche raccontato di aver atteso a lungo prima di essere visitata, lamentando il trattamento che avrebbe ricevuto una volta recatasi nel primo ospedale a cui si era rivolta, quello di Desio, in provincia di Monza e Brianza.