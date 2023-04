Fiorello bacia la moglie: la dedica social è rarissima

Solitamente geloso della sua privacy, Fiorello decide di fare un'eccezione alla regola oggi, in occasione del compleanno della moglie Susanna Biondo. Proprio questo pomeriggio infatti il popolare showman ha condiviso sul suo profilo Instagram un rarissimo scatto accanto alla sua dolce metà, uno dei più romantici di sempre. Nella foto Fiorello prende tra le mani il visto dell'imprenditrice e le stampa un tenero bacio sul viso. Il modo più dolce per festeggiare i 58 anni della donna, nata proprio il 21 aprile. Nessuna parola aggiunta, bastano le immagini a parlare. La rarità dell'evento conquista i follower, con oltre ventimila like raccolti in appena quindici minuti, ed altrettanti auguri per via di questo giorno speciale.

Legati da vent'anni, Rosario Fiorello e Susanna Biondo sono sposati da venti. I due si conoscono nel 1996 e diventano marito e moglie nel 2003, il 14 giugno, con una piccola e intima cerimonia con solo 17 invitati. Anche se all'epoca di Karaoke, i due, si conoscevano già, l'amore è scoppiato, dopo la fine del programma cult del conduttore che, prima di conoscere la donna, veniva da diverse relazioni che erano state al centro del gossip come quella con Anna Falchi e Luana Colussi. Susanna, però, è stata in grado di fargli battere il cuore più di tutte le altre e lo ha fatto tornare, come ha raccontato lui, "un uomo normale" imparando a separare la vita nel mondo dello spettacolo da quella reale. Fiorello e Susanna hanno una figlia insieme, Angelica, oggi quindicenne.

Chi è Susanna Biondo, moglie di Fiorello

Classe 1965, segno del toro (è nata, infatti, il 21 aprile) una bellezza mediterranea e un marito famosissimo, Susanna Biondo è un'imprenditrice italiana, moglie di Rosario Fiorello e mamma di due ragazze. Dopo una laurea in Economia e Commercio, la donna ha iniziato a lavorare nell'azienda di doppiaggio e post produzione cinematografica del padre e dopo il matrimonio con Edoardo Testa è nata la sua primogenita Olivia, oggi, ventisettenne e sorellastra di Angelica, la figlia avuta con Fiorello.