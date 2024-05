Franco Di Mare, la moglie e il bellissimo messaggio per ricordarlo: "L'unico"

Due giorni prima di morire, Franco Di Mare aveva sposato la compagna Giulia Berdini. A rivelarlo nei giorni scorsi era stato Gino Di Mare, fratello del giornalista. L'annuncio della malattia di Franco, morto il 17 maggio per mesotelioma, un tumore molto aggressivo, era arrivato due settimane fa e, proprio in quell'occasione, il conduttore Rai disse che Giulia era stata il suo amore più importante. Lei gli è stata accanto come pochi altri hanno fatto: "È stata la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io".

Dalla morte del marito Berdini era rimasta in silenzio. Nessuna condivisione social, nessun messaggio, foto o storia. Poi ecco che ieri sera, domenica 19 maggio, ha sentito l'esigenza di sottolineare che lui era unico, o meglio "L'unico". In questi giorni sono state moltissime le dichiarazioni di vicinanza alla famiglia da parte degli ex colleghi del giornalista, forse sono arrivate troppo tardi (proprio come Di Mare aveva raccontato a Che tempo che fa), ma anche chi era un suo fan, chi ha sempre apprezzato il suo lavoro da inviato, lo ha voluto ricordare. E Giulia ha ricondiviso, con una storia Instagram, uno striscione dedicato al suo amato marito: "L'unico Franco che ci piace è Di Mare". Alla foto Berdini ha aggiunto, andando così a sottolineare l'unicità del compagno, "L'unico". Un messaggio tanto semplice quanto forte che non può non commuovere.