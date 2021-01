Francesca, moglie di Jovanotti, sulla malattia della figlia: "Lei, la roccia a cui io mio marito ci siamo aggrappati"

"Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario". Così Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, racconta la battaglia vinta della figlia Teresa contro il cancro. Dal luglio dell'anno scorso la 22enne stava combattendo contro un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Oggi, dopo sei cicli di chemioterapia, è arrivata finalmente la vittoria.

Il messaggio di Francesca Valiani

"Quando l’impensabile ti arriva addosso - racconta Francesca su Instagram - senti che non sarai in grado di affrontarlo, che vincerà lui, ma se la fortuna ti mette accanto medici ed infermiere straordinari che ti spingono a credere che invece no, lui non vincerà affatto, inizi a crederci e guardare solo l’obiettivo, la fine. “Oggi è dura ma finirà, non è per sempre”. Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità. Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario. Vorrei ringraziare le nostre famiglie, i nostri amici, chi sapeva e si è mosso con rispetto e discrezione".

Il ringraziamento ai medici e il pensiero per chi combatte

Dopo il ringraziamento ai medici e all'istituto europeo di oncologia, un pensiero per chi ancora sta combattendo: "Il mio pensiero va a chi ancora combatte contro malattie che ti stravolgono la vita, a chi studia queste malattie, a chi, ad un certo punto si troverà ad avere a che fare con una malattia che fa paura. Quanta vita troviamo quando la vita si trova in pericolo".