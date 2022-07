La moglie di Jovanotti respinta al concerto: la sua reazione, il video

Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, respinta da un bodyguard all'ingresso del palco. E' accaduto a Marina Di Ravenna, in occasione dell'ultima tappa del Jova Beach Party, dove la donna ha immortalato il momento attraverso il suo profilo Instagram. E lo ha fatto per puro caso: proprio mentre documentava il lavoro di backstage che avviene dietro i mega concerti del cantante toscano, un uomo della sicurezza le si è avvicinato e, non riconoscendola, le ha chiesto di indietreggiare. Lei, di tutta risposta, è scoppiata in una fragorosa risata. Il video è diventato virale su TikTok.

Nella clip, vediamo Francesca camminare verso il palco quando un uomo in pettorina arancione le si avvicina facendole cenno di tornare indietro. "Ma sono la moglie di Lorenzo", dice lei con gentilezza, senza mai perdere il sorriso. "E' la moglie di Lorenzo", la supporta poi un uomo vicino, evidentemente appartenente staff. A quel punto, il bodyguard la fa entrare e lei si scusa: Non mi sono accorta che non avevo il pass al collo, grazie". Un piccolo inconveniente, ma tant'è bastato per far si che avesse decine di migliaia di visualizzazioni sui social.

Un amore longevo e indissolubile quello di Francesca e Lorenzo, che proprio a Ravenna sono stati immortalati mentre, nel retropalco, lui le dedicava il brano "Raggio di Sole", scoccandole un bacio sulle labbra. A riprendere la scena è stato Claudio Cecchetto, produttore e conduttore radiofonico, nonché tra i primi a scoprire il talento di Jova e, da allora, ancora amico dell'artista 55enne.

Nel video in basso, Francesca e Lorenzo ballano nel backstage

Insieme contro la malattia della figlia

Chi invece nella vita di Jova c'è da più tempo è proprio Francesca, classe 1969, anch'essa originaria di Cortona. I due si sono conosciuti nella città aretina quando erano ancora adolescenti, poi si sono innamorati nel 1994, infine sposati nel 2008. Insieme, hanno affrontato momenti meravigliosi ma anche complessi, come la lotta della figlia Teresa contro il cancro, vinta solo l'anno scorso.

Quando Francesca tradì Lorenzo

Un'unione che ha rischiato di essere compromessa solo nel 2002, a causa di un tradimento di lei. "Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione - raccontò all'epoca lui, deciso nel perdonare il tradimento - Mi sono messo in discussione guardando finalmente i miei difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io sia Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi perdersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è più forte di tutto".