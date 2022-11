La moglie di Kledi, dopo la malattia del figlio, scrive a se stessa: "Sono orgogliosa di te"

"Sono orgogliosa di te", sono queste le dolcissime parole che Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu ha voluto rivolgere a se stessa dandosi una tenera pacca sulla spalla per aver saputo affrontare con coraggio e forza più di un anno di calvario. La donna, infatti, insieme a suo marito Kledi, è stata costretta a vivere tra ospedali, diagnosi, trattamenti, terapie intensive a causa della malattia del figlio, il piccolo Gabriel, nato lo scorso 30 agosto 2021 con una brutta malformazione, la meningoencefalite ma non ha mai perso la speranza.

Nonostante il peggio sia passato, il piccolo Gabriel è ancora sottoposto a diverse cure continuando a combattere per vincere la sua battaglia contro la malattia e poter vivere una vita normale, come tutti gli altri bimbi della sua età. E insieme a lui, a infondergli tutto l'amore e il coraggio possibile ci sono sempre stati mamma e papà che non hanno mai perso la speranza, nonostante abbiano ammesso di aver vissuto "un vero e proprio calvario".

Oggi, Charlotte, ha deciso di dedicare parole di conforto a se stessa ma anche tutte le mamme e papà come lei che stanno vivendo una situazione simile. Lo ha fatto con una profonda e struggente lettera, pubblicata sul suo profilo Instagram che invita a non mollare davanti alle avversità della vita.

"Non pensavi di meritartelo, di essere pronta, di poterlo gestire - esordisce Charlotte - Se solo potessi vederti ora, ti stupiresti della madre straordinaria che sei. Hai gestito ogni diagnosi, ogni ricovero ospedaliero, ogni parola di troppo con tanta grazia. Hai vissuto l’inimmaginabile e in qualche modo hai trovato una ragione per essere grata, sempre. Il tuo mondo non stava crollando, era solo in ristrutturazione. È stata dura. Cavolo se lo è stato. Ma è stato anche bello. Hai ritrovato la gioia nelle più piccole cose. Sono orgogliosa di te e di come hai gestito quest’ultimo anno. Stai facendo un ottimo lavoro e Gabriel lo sa. Ti voglio bene’".

"Mi sono scritta questa lettera durante l’attesa degli esami di mio figlio - ha poi specificato Charlotte -, ricordando quanta strada abbiamo fatto in un anno. Frasi brevi e scritte di getto che non volevo nemmeno condividere… ma poi ho pensato alle tante mamme che hanno bisogno di sentirselo dire. Stai facendo un ottimo lavoro mamma! E anche se a volte sembra travolgerti e sembra mancarti il respiro, stai spaccando nel gestire tutto questo. Sono orgogliosa di te e anche tu dovresti esserlo".