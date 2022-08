La moglie di Luca Argentero rifiuta la proposta economica dell'attore per far crescere il suo sito

Compagni nella vita e nel lavoro? Una dicotomia che non sembra piacere a Cristina Marino, moglie di Luca Argentero. La giovane attrice e imprenditrice digitale ha svelato di aver rifiutato un’allettante proposta dal marito, il noto attore torinese. L’ex gieffino avrebbe voluto investire su Befancyfit, il sito di fitness fondato dalla Marino nel 2016. La piattaforma offre agli utenti programmi di allenamento accompagnati da piani di alimentazione personalizzati, studiati da un team di esperti. Befancyfit è in continua crescita, tanto che lo scorso anno la modella ha pubblicato un libro sul suo fortunato metodo. Così ad Argentero deve essere sembrata un’ottima idea investire sul progetto della donna che da anni è al suo fianco e l’ha reso papà della piccola Nina Speranza, nata due anni fa.

La dichiarazione di Cristina Marino

Ma la Marino è stata perentoria: niente intromissioni del marito nel lavoro, come ha rivelato in un’intervista al settimanale F. “A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”. Cristina Marino ha dunque rifiutato la proposta economica di Luca Argentero, nella sua società nessuna inferenza, nemmeno da parte del marito. Al contrario la 31enne non ha problemi ad apparire con il marito e collega sul piccolo schermo, i due hanno infatti preso parte insieme alla prossima stagione di Celebrity Hunted, che sarà disponibile su Amazon Prime in autunno.