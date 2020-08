Mihajlovic positivo al Covid, la moglie: "Astenetevi dal giudicare"

“Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”. Questo il messaggio su Instagram con cui Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, difende il marito. L’allenatore del Bologna è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al tampone al rientro a Bologna dalle vacanze in Sardegna. Nelle ultime ore sui social sono circolate foto del tecnico al Billionaire e in un campo da calcetto in compagnia di altri personaggi.



"Per tutti coloro che sono entrati in contatto con me: effettuato il tampone naso-faringeo con esito negativo" scrive ancora su Instagram la moglie di Mihajlovic.

A far sapere che l'allenatore del Bologna è positivo al covid è stato il club rossoblu in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo", si legge. "Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale". A luglio di un anno fa, Mihajlovic ha fatto sapere di essere affetto da leucemia.