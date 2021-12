La moglie di Paolo Rossi: "Un anno difficile. Lui se n'è andato sereno, dopo aver salutato le bambine"

"Oggi è veramente difficile". Così Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ai microfoni di Rtl, ospite questa mattina nel programma Non Stop News per ricordare l'ex calciatore nel primo anniversario della sua morte. "E' da ieri che non faccio che ricevere messaggi, tante testimonianze - ha continuato - Sono giorni un po' complicati. E' stato un anno difficile: un anno in cui inizialmente mi sentivo dentro una lavatrice, quindi ero un po' frastornata da tutto quello che stava succedendo, dalla perdita di Paolo".

Piano piano quel dolore lo ha metabolizzato ed oggi è "più consapevole". In questo è stato fondamentale il tempo ma anche il libro scritto per il marito, 'Per sempre noi due - Le nostre parole d'amore', edito da Rizzoli: "Scrivere questo libro per me è stata una terapia, un voler lasciare Paolo sulla carta rendendolo indelebile in qualche modo. Negli ultimi giorni in ospedale parlavamo molto di noi - ha ricordato - abbiamo rivisto tante foto di momenti vissuti insieme e lui a un certo punto mi ha chiesto di non dimenticare il nostro amore e di non disperderlo. Da quel momento mi sono chiesta quale fosse il modo migliore per non disperderlo, anche se nel mio cuore sarebbe rimasto per sempre, ma volevo qualcosa di più anche per le mie figlie perché loro continuassero a viverlo anche nel tempo affinché si rendessero conto dell'amore che le ha generate. Ho iniziato a scrivere da subito questi ricordi". Scrivere è stato molto doloroso: "Mattinate intere a piangere quando le bimbe non mi vedevano, però è stato anche terapeutico perché ho buttato fuori tanto dolore".

L'ultimo incontro con le figlie

Paolo Rossi era malato di tumore e sapeva che avrebbe lasciato la sua famiglia. Per questo motivo sua moglie Federica ha voluto fargli incontrare le loro due figlie per l'ultima volta: "Ho voluto portare le bambine in ospedale, nonostante i medici me lo avessero sconsigliato, perché conoscendoli tutti e tre sapevo che lui non sarebbe andato via sereno e che loro non avrebbero mai accettato di non averlo visto per l'ultima volta - ha spiegato -. Andando contro il parere dei medici, lo prendo, lo porto fuori dall'ospedale con una carrozzina e gli faccio salutare lì le figlie e lo riporto dentro. In realtà sono stati carini: hanno assecondato questa mia richiesta. Devo dire che la luce negli occhi di Paolo quando ha visto le bambine è un'immagine che non dimenticherò mai. Ha fatto bene a tutti e tre, poco dopo Paolo si è addormentato e le bambine hanno capito che era veramente l'ultima volta che salutavano il loro papà".

Il viaggio alle Maldive

Tra i ricordi più belli l'ultimo viaggio di famiglia, alle Maldive, dove hanno rinnovato le promesse di matrimonio. Federica Cappelletti ne parla ancora commossa: "Prima che arrivasse il verdetto del tumore di Paolo, abbiamo fatto una bella vacanza alle Maldive e lì abbiamo rinnovato le promesse di matrimonio. Con le bimbe abbiamo messo nella valigia i nostri vestiti da spose e damigelle e l'abito di Paolo e siamo partiti, per cui è stato molto bello - ha raccontato - Lui non si aspettava davvero nulla, quando si è reso conto e ha visto tutto organizzato in riva al mare ha detto che solo i russi avrebbero potuto sposarsi lì, alla fine ha scoperto che eravamo noi e si è commosso. E' stata una cerimonia molto bella, intima e suggestiva. Per fortuna rimane questo bellissimo ricordo per me per le bimbe".