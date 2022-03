La moglie di Pirlo su Buffon: "Quando lasciò Alena andò a vivere dal mio ex, una telenovela"

La Juventus di dieci anni fa avrebbe meritato una soap opera ad hoc. Nel giro di un paio d'anni, tra il 2012 e il 2014, scoppiarono alcune importanti coppie del club, per poi dar vita a nuovi amori. I primi a dirsi addio furono Valentina Baldini - attuale moglie di Andrea Pirlo - e Riccardo Grande Stevens, figlio dello storico legale di Gianni Agnelli e noto finanziere. Poco dopo fu Pirlo a lasciare la moglie Deborah Roversi per legarsi a Valentina.

Ma non finisce qui. Nello stesso periodo scoppiò lo scandalo Buffon-D'Amico e il portierone bianconero mise fine al matrimonio con Alena Seredova. Nel trambusto di quei giorni, il calciatore aveva bisogno di un posto tranquillo e si rifugiò a casa di Riccardo, l'ex marito della Baldini. L'immobiliarista lo ricorda oggi sulle pagine del Corriere, raccontando alcuni retroscena: "Mi chiamava per chiedermi la password del Wi-Fi, era una telenovela. Eravamo tutti sui giornali, ma io sui giornali, prima, non c'ero mai stata".

La fine del matrimonio con Riccardo Grande Stevens

La fine del suo matrimonio con Riccardo Grande Stevens fu abbastanza burrascosa e il finanziere si lasciò sfuggire parole poco carine nei suoi confronti in diverse occasioni. Per Valentina Baldini, oggi, è acqua passata: "Ho accettato tutto quello che ha detto. Pure che sarei affetta da shopping compulsivo, cosa che mi ha fatto molto sorridere. Però, io l'ho ferito e non puoi prevedere come reagirà una persona ferita. La scelta più coraggiosa sarebbe stata dire: non sono più innamorata. Invece, ho permesso che circolassero voci e gli arrivassero. Ho sbagliato".