Monica Bellucci, carriera e vita privata dell’attrice super ospite di Ballando con le stelle

Dopo le indiscrezioni, la conferma: stasera, 11 dicembre, Monica Bellucci si esibirà sulla pista di Ballando con le stelle in qualità di ballerina per una notte. Una notizia condivisa con grande gioia da Milly Carlucci che ha definito l’attrice umbra "una delle donne più carismatiche, più belle e più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni" e si è detta emozionata per una partecipazione straordinaria.

In effetti, la presenza di Monica Bellucci in uno show italiano è evento tutt’altro che frequente: attesa nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, il forfait arrivò poco prima del giorno annunciato con l’augurio di un’altra futura occasione. E mentre fervono i preparativi per la prossima kermesse canora che chissà se non la vedrà finalmente all'Ariston, ecco che l’attrice arriva su Rai1 dalle porte del programma più popolare del momento, pronta a offrire al pubblico una performance inedita che comunque si farà ricordare.

La carriera di Monica Bellucci

Monica Bellucci è nata a Città di Castello, in Umbria, 57 anni fa. Nella sua carriera ha preso parte a svariati film come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l'incantevole strega di Terry Gilliam e Spectre di Sam Mendes. Tra quelli più discussi per le scene di violenza in essi contenuti Dobermann e Irréversible.

Considerata una delle più celebri modelle a cavallo tra gli anni 1990 e 2000, tutt’ora Monica Bellucci è simbolo della bellezza italiana. Nel 2003 è stata la prima donna italiana a cui viene affidato il ruolo di madrina del Festival di Cannes. Su invito dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, inoltre, è diventata membro fisso nella minoranza italiana votante dell'accademia e, nel 2018, in occasione della 90esima edizione dei Premi Oscar, ha espresso il suo voto.

La vita privata di Monica Bellucci

Monica Bellucci e il collega francese Vincent Cassel si sono conosciuti sul set del film L'appartamento nel 1996 e sposati l’anno successivo a Montecarlo. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Deva, il 12 settembre 2004 e Léonie, il 21 maggio 2010. Nell'agosto 2013 l'ufficio stampa dell'attrice ha comunicato la separazione consensuale dei due attori. Secondo le indiscrezioni successive all'addio, i motivi sarebbero da ricondurre a un presunto tradimento di lui. Nel 2018 Monica Bellucci ha iniziato una relazione con lo scenografo francese Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di 18 anni, finita dopo un anno. "Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose - aveva detto allora Monica Bellucci - È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita". Con lui, infatti, è stata paparazzata ancora nei mesi successivi, ma pare solo come buoni amici. Al momento, almeno ufficialmente, Monica Bellucci risulta single.