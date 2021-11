Monica Bellucci e il presunto flirt mancato con Eros Ramazzotti: "Ma se ero incinta"

Eros Ramazzotti e Monica Belucci avrebbero potuto far coppia, in un passato lontano lontano? Ad alimetare i rumor lo stesso cantante, che su Instagram, commentando una sua comparsata a "Stasera pago io Revolution" di Fiorello nel lontano 2004 al fianco dell'attrice, ha scritto: "Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la donna più bella del mondo". Intervistato dal Corriere della Sera, Eros ha poi rilanciato: "Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo".

La smentita dell'attrice

Tutto vero? Intercettata dal magazine F, Monica Bellucci ha smontato i ricordi di Ramazzotti. "Mah. Ci dobbiamo sentire al telefono allora. Ma quando? Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui".

Nel 2004 Eros era single, ma Monica...

Effettivamente, Stasera pago io Revolution andava in onda su Rai1 nel 2004. Se all'epoca Eros era effettivamente single, avendo lasciato Michelle Hunziker nel 2002, Monica era felicemente sposata con Vincent Cassel, conosciuto nel 1996 sul set de L'Appartamento. Proprio in qul 2004 nacque la primogenita della coppia, Deva, il 12 settembre. Il 21 maggio 2010 è poi nata Léonie. Nel 2013 la rumorosa separazione.

Successivamente Cassel si è risposato, nell'agosto del 2018, con la modella italo-francese Tina Kunakey. Nel 2019 è nata Amazonie.