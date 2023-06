Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez amiche fuori dalla tv: i commenti che non lasciano alcun dubbio

Tra Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez c'è un legame particolare. Forse parlare di amicizia è troppo ma come provano anche le dimostrazioni d'affetto che le due si scambiano sui social c'è un grande affiatamento e rispetto reciproco. Ferilli, come si può vedere su Instagram, ha anche indossato uno degli abiti di firmati "Mar de margheritas" l'ultimo progetto imprenditoriale nel settore moda di Rodriguez. E le due si sono scambiate parole zuccherose "Mamma mia come sta bene a te!?", le scrive Belen, e l'attrice controbatte in romanesco "Ce provamo! Deliziosi questi abiti! Grazie!".

Proprio oggi, 22 giugno, Sabrina ha condiviso uno spezzone di un'intervista che rilasciò a Fabio Fazio a Che tempo che fa nel 2017. Il conduttore le chiese di quando era piccola e Ferilli parlando di quegli anni disse che era "bruttina", che non "aveva molti corteggiatori". Fazio poi mandò in onda una foto di Sabrina da piccolina e i due ridendo e scherzando la commentarono: così tra una risata e un'altra si conclude la clip che inevitabilmente suscita un sorriso sul volto di chi l'ha vista. Immancabile, anche in questo caso, il commento di Belen: "Mamma quanto mi fai sorridere!" e Sabrina non poteva che risponderle con un cuore. Sono già in molti a rimpiangere la coppia che si è formata a Tu si que vales, in queste settimane si sta parlando molto dell'abbandono da parte di Belen dello show, dove Ferilli veste il ruolo di capo della giuria popolare mentre Belen era la conduttrice, e infatti qualcuno ha scritto: "Belú non scherzare vi vogliamo vedere insieme a Tu sì que vales".