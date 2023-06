Monica Bellucci conferma la relazione con Tim Burton: "Felice di averlo incontrato. Lo amo"

Dopo che le foto di Monica Bellucci e Tim Burton circolarono sui media di tutto il mondo come prove della loro relazione sentimentale, il gossip venne zittito dalla totale indifferenza dei diretti interessati. Nessuna dichiarazione ha mai fatto seguito alle immagini che indicavano l'attrice italiana e il regista americano come "coppia dell'anno", tantomeno ci sono stati altri scatti che hanno confermato una relazione sentimentale che adesso assume il carattere dell'ufficialità. A confermarla, infatti, è stata proprio Bellucci che a Elle France ha parlato di Burton come compagno della sua vita.

Alla vigilia della sua partenza per Londra, dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2 diretto proprio da Burton e in cui recita il ruolo della moglie di Beetlejuice, Monica ha affermato: "Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita", ha detto parlando del regista, "Conosco l'uomo, lo amo, e ora conosceò il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton".

La relazione tra i due è stata descritta come "un fantastico colpo di fulmine" scoccato nell'ottobre 2022 al Lumière Film Festival di Lione dopo una conoscenza decennale (il primo incontro a Cannes 2006). Monica dopo il matrimonio con Vincent Cassel durato dal 1999 al 2013 da cui sono nate le due figlie della coppia Deva e Léonie ha frequentato fino al 2019 l'artista e scenografo Nicolas Lefebvre. Il regista e produttore di Mercoledì, invece, è stato sposato con Helena Bonham Carter durato dal 2001 al 2014 da cui sono nati i figli Billy, 20 anni, e Nell, 16.