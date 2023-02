Monica Bellucci e Tim Burton paparazzati insieme: "Un fantastico colpo di fulmine"

Monica Bellucci e Tim Burton insieme, sottobraccio, nella foto che il magazine francese Paris Match pubblica in esclusiva rilanciando la notizia della loro relazione. "Un fantastico colpo di fulmine" si legge a proposito della presunta storia tra il regista americano, 64 anni, e l'attrice di Città di Castello, ufficialmente single dopo la storia con lo scenografo francese Nicolas Lefebvre. E se, al momento, nessuna conferma o smentita è arrivata da parte dei diretti interessati, il magazine racconta dettagli sulla storia sentimentale dei due che sarebbe nata circa quattro mesi fa.

Monica Bellucci e Tim Burton, le indiscrezioni sulla storia

Secondo Paris Match, la "storia d'amore" tra Tim Burton e Monica Bellucci sarebbe nata quattro mesi fa: "È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati", racconta il servizio, "Negli ultimi quattro mesi, l'americano di 64 anni e l'italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon".

La rivista spiega, dunque, che il primo incontro tra i due è avvenuto al Festival di Cannes nel 2006. Poi più nulla, fino all'ultimo incontro alla manifestazione cinematografica di Lione durante la quale avrebbero di conoscersi meglio, iniziando una frequentazione ora diventata una stabile relazione.

La vita privata di Monica Bellucci e Tim Burton

Monica Bellucci è stata sposata con Vincent Cassel, da cui ha avuto due figlie, Deva, il 12 settembre 2004 e Léonie, il 21 maggio 2010. Nell'agosto 2013 l'ufficio stampa dell'attrice ha comunicato la separazione consensuale dei due attori. Nel 2018 Monica Bellucci ha iniziato una relazione con lo scenografo francese Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di 18 anni, finita dopo un anno. "Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose - aveva detto allora Monica Bellucci - È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita". Con lui, infatti, è stata paparazzata ancora nei mesi successivi, ma pare solo come buoni amici. Tim Burton, reduce dal grande successo della serie Mercoledì, dal 2014 è separato da Helena Bonham Carter.