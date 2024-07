Monica Bellucci e la dichiarazione per Tim Burton: "L'amore a sessant'anni, un incontro di anime"

Monica Bellucci e Tim Burton (a sorpresa) insieme a Roma. L'occasione è stata la 64esima edizione del Globo d'Oro, i riconoscimenti dell'Associazione della Stampa Estera in Italia ospitati anche per quest'anno nei giardini dell'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. L'attesa è stata tutta per la coppia del momento in look total black: tra baci e sguardi, il regista e l'attrice si sono mostrati più innamorati che mai. A qualche mese dal suo 60esimo compleanno l'attrice ha ricevuto un Globo dOro alla carriera, un riconoscimento per aver portato il cinema italiano nel mondo. Ed è stato proprio allora, durante i ringraziamenti, che ha parlato anche del compagno rivolgendogli una indiretta ma potentissima dichiarazione d'amore.

"Vi ringrazio, sono in effetti già in età da pensione. Posso dire che sono molto emozionata di ricevere questo riconoscimento. Il mio percorso è stato atipico ma mi ha permesso di conoscere molte persone talentose che mi hanno aiutato a migliorare. Dedico questo premio alle mie figlie, che mi insegnano sempre tante cose", le parole di Bellucci riferite a Deva e Léonie, rispettivamente di 20 e 14 anni, nate dall'amore per l'ex marito Vincent Cassel. E poi, ancora: "Grazie alla mia famiglia e a Tim per essere qui" ha aggiunto: "L'amore a sessant’anni, un incontro di anime".

Il regista americano e l'attrice originaria di Città di Castello, in Umbria, sono una coppia da circa un anno e mezzo. Insieme il 28 agosto sbarcheranno anche al Lido di Venezia per aprire l'81esima edizione della Mostra del Cinema con 'Beetlejuice 2', sequel dell'iconico film del 1988 dove Burton è regista e Bellucci una delle protagoniste. "Per me è stata un’esperienza molto bella e sono molto felice di aver potuto vivere questa esperienza artistica e di essere entrata in questo mondo poetico e fantastico di Tim", è stato il commento dell'attrice.