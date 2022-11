Monica Contrafatto fa coming out: "La prima volta che ho provato qualcosa per una donna"

Felice e libera. Così Monica Contrafatto si è mostrata ieri sera a "Belve", su Rai 2. Una donna risolta, in pace con se stessa e con l'incidente che dieci anni fa le ha cambiato la vita. Militare e atleta paralimpica, nel 2012 è rimasta gravemente ferita durante un attacco, mentre si trovava in missione in Afghanistan, e le è stata amputata una gamba. Oggi ne parla con serenità e con grande entusiasmo racconta la sua avventura olimpica a Tokyo 2020, dove ha conquistato un bronzo nei 100 metri piani categoria T42.

La campionessa paralimpica si è aperta con Francesca Fagnani, parlando della sua vita sentimentale: "Sono sempre la stessa, infatti non mi si piglia nessuno per quello - ha risposto ironica alla giornalista che le chiedeva se l'incidente avesse cambiato il suo approccio alla sfera sentimentale - Sono forte, sono una donna alfa. Mi piace comandare, sono una che se ti dice una cosa quella è. Sono un po' prepotente, sì. Se tu sai che mi manca una gamba sono la stessa, se invece mi approccio a qualcuno che non lo sa faccio un po' di fatica, perché penso a come posso dirglielo, a cosa può pensare. Poi magari lo conosco, la conosco ed è come se nulla fosse". Il pronome femminile non è sfuggito a Francesca Fagnani, che ha incalzato: "Scusi se mi soffermo, lei ha detto 'lo conosco', 'la conosco'. Ho capito male?". A quel punto il coming out: "No, hai capito bene. In realtà mi innamoro dei casi umani, quindi donne o uomini poco importa. L'amore è bello a 360 gradi. Non mi piace darmi definizioni, nel 2022 dovremmo essere tutti liberi".

La prima storia con una donna

Attualmente single, Monica Contrafatto ha continuato a rispondere senza filtri alle domande della conduttrice: "No, non sono innamorata. Del mio cane. Aspetto che tu mi faccia conoscere qualcuna, qualcuno, qualcuni. La prima volta che ho provato qualcosa per una donna l'ho vissuta con emozione e turbamento. Ero grande comunque, è stata una cosa lunga, travagliata. Sia prenderne consapevolezza che la storia proprio, che è stata lunga e travagliata. Ai miei genitori ho staccato la televisione stasera, scoprire così certe cose non credo faccia piacere a nessuno. Molti nell'esercito non lo dicono. Io non l'ho mai detto". Infine la frecciatina rovente per Francesca Fagnani, dopo che le ha chiesto ancora una volta se fosse innamorata: "Di te sono innamorata".

