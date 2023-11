Incidente per la conduttrice Monica Leofreddi: "Scaraventata a terra da un van, per salvarmi rotolo in mezzo alla strada"

Una serata da dimenticare quella della conduttrice Monica Leofreddi. Come lei stessa ha raccontato sui social, mentre stava tornando a casa è stata vittima di un episodio molto sgradevole e che oltre a provocarle dolore fisico l'ha fatta soffrire emotivamente. Leofreddi parla di "debolezza" e "sconforto" perché si è "sentita fragile, sola, spaventata da tanta inciviltà".

Cosa è successo a Monica Leofreddi alla stazione Termini di Roma

"Stasera di ritorno da Milano ero in attesa del taxi per tornare a casa, lo attendevo poco lontano dalla stazione (Termini, ndr). Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro a un van parcheggiato in seconda fila", questa è la ricostruzione di Leofreddi di quello che è successo poco prima che quel van la colpisse.

"Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada. Non mi accorgo che il van aziona la retromarcia. Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto, sento qualcuno che gli urla 'fermati! C’è una dietro!'. Rotolo verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci", sono stati attimi paurosi che Monica è riuscita a raccontare con lucidità. Ecco che poi il racconto si fa sempre più sofferente: "Scende l’autista che invece di soccorrermi, comincia a urlare accusandomi di fingere, urla che non mi aveva investita ma che mi ero buttata! Un altro imbecille urla 'è vero! Non ti ha toccata'. Mi sono lentamente rialzata, ero umiliata, ferita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente".

La conduttrice, in oda ogni giorno con Milo Infante a Ore 14, spiega che avrebbe voluto reagire, ma non ce l'ha fatta. "Io che ogni giorno pontifico su come ci si deve comportare in ogni situazione, in un momento di difficoltà, sono stata solo capace di scoppiare a piangere, non ho preso la targa, ho solo detto 'sei un delinquente vergognati'". Lei ha cercato di "far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare" e inoltre "solo un signore ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto “può testimoniare ? “Lui ha risposto di sì, l’autista urlava ancora negando".

Poi il suo taxi è arrivato e in quel momento si è sentita "sola e spaventata". "Volevo solo tornare a casa. Piangendo ho chiamato mio marito, gli ho confidato la mia frustrazione, la mia resa. Io sempre così forte, a tratti aggressiva mi ritrovavo a piangere in un taxi senza aver saputo proteggere il mio diritto di denunciare l’incidente, la mia dignità".

È stato il tassista a soccorrerla all'interno dell'abitacolo, le ha dato "una tavoletta di ghiaccio che aveva nel suo zaino con la cena. È il primo che mi soccorre, mi confida che neanche lui si riconosce più in questo mondo".

Monica poi parla dei suoi figli, ai quali inevitabilmente ha mostrato quanto fosse fragile in quel momento: "I miei figli mi hanno vista tornare a casa senza il mio solito sorriso, hanno visto il mio volto con il trucco colato, gli occhi lucidi. Non voglio nascondere la mia fragilità. Il loro abbraccio. Sto bene solo qualche escoriazione". La conduttrice conclude il suo racconto con una domanda: "L’autista si starà vergognando?".

Il supporto di amici e colleghi

Sono moltissimi i commenti che si trovano sotto al post di Monica e tra questi c'è anche quello del suo collega Milo Infante: "Cominciamo col cercare questo signore e togliamolo dalla strada". Ma anche quello di Chiara Francini, Elenoire Casalegno, "Sempre peggio. Una società allo sbando. Umanità, empatia, parole arcaiche… Mi spiace tanto Monica", Cristina Plevani, "Mi spiace tanto. Speriamo ci siano delle telecamere che hanno ripreso la scena. Che rabbia se dovesse farla franca. Un forte abbraccio Monica" e Giovanni Terzi, il futuro marito di Simona Ventura, "Senza parole Monica cerchiamo questo vigliacco".