Monica Leofreddi sparita dai social si sfoga, ma poi cancella tutto

Monica Leofreddi fino a due settimane fa ogni giorno era ospite come opinionista a "Ore 14" il programma di Milo Infante, su Rai 2, che dopo lo stop estivo tornerà in diretta sulla stessa rete. Su Instagram Monica aveva condiviso alcuni scatti della stagione appena conclusa affermando di essere orgogliosa di aver fatto parte di una squadra così solida e bella.

Oggi, 17 luglio, dopo molti giorni di assenza dai social Monica aveva deciso di condividere con i suoi fan un breve sfogo, il post però alcuni minuti dopo è stato cancellato. "Sono sparita per tanti giorni dai social - queste le prime parole di Leofreddi -. Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. È un periodo molto difficile. Non posso dirvi i motivi ma certamente il vostro affetto per me è importante. Spero presto di poter postare un vero sorriso e condividere con voi una bella notizia. Grazie veramente per l'affetto che mi dimostrate".

Dalle parole di Monica non è possibile comprendere quali siano i problemi che deve affrontare, come non è chiaro il perché abbia scelto di rimuovere il post. Due anni fa, intervistata da Pierluigi Diaco a "Io e te", ha raccontato di come non sia stato facile spogliarsi del ruolo di conduttrice e vestire quelli di opinionista. Non è dato sapere se questo malessere sia dovuto al lavoro o a questioni personali, quando Leofreddi sarà pronta a parlarne forse ne sapremo di più.