Monica Setta, ritocchino di troppo? La foto 'incriminata' e il suo commento

Monica Setta cede alla tentazione di Photoshop? In vacanza a Monopoli, in Puglia, la conduttrice di 'UnoMattina in Famiglia' finisce nel mirino del giornalista di Alberto Dandolo, che scherza sulle geometrie sospette di una foto che sembra 'più particolare' del solito. E lei replica a tono, con la consueta ironia che la contrattistingue.

"Alla conturbante Monica Setta è partito un photoshop avverso a ogni legge di gravità e principio anatomico. Quando il tronco non è in armonia con lo stacco de coscia! I love Monica", scrive il giornalista, tra le firme di punta del giornale di gossip Dagospia. Al centro dei pettegolezzi, insomma, finisce la strana forma della sua gamba. E Monica non si sottrae dal rispondere (senza però confermare né smentire): "Purtroppo lo stacco di coscia è andato via da anni", scrive, mettendo a correndo tanti smile. Viva l'autoironia.