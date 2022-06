Monica Vitti: l'ultimo messaggio scritto per il marito, rivelato solo ora

C'è un passaggio dell'intervista rilasciata da Roberto Russo, marito di Monica Vitti, a Walter Veltroni, che è commovente. E' quello in cui Cristina, storica segretaria di Monica Vitti per 35 anni, mostra al regista l'ultimo biglietto che l'attrice ha scritto prima del "grande silenzio". Ovvero prima che la malattia, una Demenza a corpi di Lewy, la facesse chiudere nel suo mondo.

A Veltroni, che si è recato nella casa dove la coppia ha vissuto dal 1987 e che domanda se Monica avesse fatto in tempo a scrivere qualcosa prima della malattia, risponde la signora Cristina. "Roberto guardi qui...", dice all'uomo tenendo in mano il computer. Roberto legge, si commuove e poi fa vedere al giornalista le parole scritte da Monica: "Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace con te, costruire con te, aver paura e piangere e ridere. Niente è bello senza te".

Parole che raccontano ancora una volta quanto sia stato intenso l'amore tra Monica e Roberto, legati per 49 anni. Quando si sono conosciuti, lui aveva 25 anni, lei 16 di più. Lei sul set era la diva, lui batteva il ciak. E, a dispetto di quanto sussurravano le malelingue, la relazione è andata avanti fino all'ultimo, fino al giorno in cui Monica Vitti è morta. "Io sono ancora innamorato come un pazzo", dice con la voce strozzata Roberto, "Da febbraio mi manca ogni istante un battito".