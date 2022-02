Morta Monica Vitti: la lotta alla malattia lunga vent'anni

Una battaglia contro la malattia che durava da vent'anni. E da vent'anni Monica Vitti, scomparsa oggi che di anni ne aveva novanta, si era ritirata dalle scene. Vent'anni di lotta contro un male simile all'Alzheimer, che giorno dopo giorno le cancellava i ricordi dalla mente. Ricordi di una carriera strepitosa, prestigiosa, unica, quellla della pià grande attrice della commedia all'italiana.

Mai dimenticato, il sorriso di Monica Vitti continuava a vivere nel cuore di milioni di italiani, che ogni anno le inviavano i migliori auguri del compleanno celebrato al riparo dai riflettori a causa dei problemi di salute. In suo supporto, da sempre, il marito Roberto Russo. Lui, ogni anno, le preparava una torta "con una candelina simbolica". "Monica - aveva detto tempo fa il regista - ha una malattia tipo l’Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria"

L'ultima volta che Monica è apparsa in pubblico era il 2002, anno in cui partecipò alla prima del musical Notre-Dame de Paris, a Roma. Poi diversi scatti rubati nel corso delle estetai, a Sabaudia, al fianco del marito. Nell'archivio di Ansa, la più importante agenzia di stampa italiana, l'ultima fotografia che ritrae i due insieme è del 2005. Infine, mentre il silenzio sul suo conto calava, cominciarono a circolare notizie circa un presunto ricovero in Svizzera. Notizie poi smentite da Russo stesso.

Proprio negli ultimi anni, Russo ci ha tenuto a smentire, ancora una volta, le indiscrezioni che volevano l'attrice chiusa in un istituto svizzero per trattare la malattia. "Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà".

Aveva ancora molti sogni Monica, quando la malattia l'ha colta. "Scrisse anche un soggetto comico con Andrea Camilleri che Michelangelo Antonioni non ebbe il coraggio di dirigere - ha confessato Russo - Ma un film come L’avventura sta ancora nei locali d’essai di Parigi e New York, vuol dire l’eternità".