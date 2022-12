Caso Ballando: "Montesano pronto a chiedere i danni alla Rai"

Enrico Montesano starebbe pensando di far valere la sua parola in un'aula di tribunale. Il 77enne è stato espulso da Ballando con le stelle per colpa di una maglietta della Decima Mas. La Rai, vista anche la grande polemica che è nata intorno a questa scelta stilistica sicuramente divisiva, è stata categorica e il concorrente non ha mai più calcato il palco dello show condotto da Milly Carlucci. Però, dal discorso poi tenuto da Milly Carlucci - esattamente una settimana dopo l'eliminazione del concorrente - si è capito come la conduttrice, e direttrice artistica, fosse dalla parte di Montesano affermando che lei crede nella "sua buona fede". Ma nulla da fare, nessun reintegro è in programma.

Per Montesano, secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, lo scivolone allo show non ha compromesso solo la sua partecipazione a Ballando ma avrà una coda molto più lunga poiché la Rai gli ha bloccato anche "le due prime serate di un one man show che avrebbe dovuto condurre il prossimo anno su Rai 1". Un duro colpo da accettare e infatti l'attore, "dicono persone vicine a lui, ha intenzione di avviare una dura battaglia legale al fine di ottenere un lauto risarcimento per danni di immagine".

La posizione di Montesano e la sua difesa

Fin dal primo minuto Montesano si è detto estraneo alle accuse che gli sono state mosse. Il suo indossare la maglia della Decima Mas non voleva essere nè un insulto nè una provocazione, lui ha "una collezione di magliette" di cui quella incriminata fa parte. "Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni" scrive in una nota, senza risparmiarsi: "Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato".

"I valori democratici e civili, a cui si è fatto riferimento nel comunicato che annunciava la mia sospensione dal programma, da parte della Rai, sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra costituzione. Mi sono perfino scusato con chi si è sentito offeso", era già possibile capire da queste parole che la questione non sarebbe finita con la sua espulsione e le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi ne sono la prova.