Morata corre da moglie e figli in tribuna subito dopo la vittoria degli Europei: il video

Non ha voluto aspettare un attimo in più Alvaro Morata, che subito dopo il fischio finale di Spagna-Inghilterra - finita 2-1 per la 'furia rossa' - è corso in tribuna dalla moglie Alice Campello e dai figli per abbracciarli e festeggiare con loro la vittoria degli Europei.

L'attaccante spagnolo è arrivato correndo, lasciando di stucco tutti, e in lacrime ha stretto a sé tutta la famiglia, ieri sera al gran completo all'Olympiastadion di Berlino. Prima l'abbraccio con la moglie, poi con i gemelli Leonardo e Alessandro - anche loro in lacrime - Edoardo, infine ha preso in braccio la piccola Bella, di appena un anno e mezzo.

"La mia ragione d'essere" ha scritto su Instagram - dove ha pubblicato il video - taggando la sua compagna di vita, accanto a lui dal 2016. I due si sono sposati nel 2017, a Venezia - città di lei - e hanno 4 figli: Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, arrivato due anni dopo, e Bella, l'unica figlia femmina. Almeno per ora, perché la coppia non ha mai nascosto il desiderio di una famiglia numerosa.