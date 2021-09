Moreno a Venezia con la nuova fidanzata, chi è Barbara Francesca Ovieni?

Tappeto rosso a sorpresa per l'ex vincitore di Amici e l'ex tentatrice di Temptation Island

Che fine ha fatto Moreno Donadoni, 31enne ex vincitore di Amici di Maria? Il rapper ha calamitato l'attenzione dei paparazzi sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il motivo? Moreno si è presentato sul tappeto rosso del film "Halloween Kills" mano nella mano con una nuova fiamma.

Chi è Barbara Francesca Ovieni?

Barbara Francesca Ovieni è un'ex tentatrice di Temptation Island che nel corso della terza edizione del programma flirtò con Fabio Ferrara, all’epoca fidanzato con Ludovica Valli. Modella, attrice e conduttrice, è apparsa in trasmissioni come Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti e Buongiorno estate.

Red Carpet di passione

Baci bollenti sul tappeto rosso per il 32enne Moreno e la 35enne Barbara, che hanno così ufficializzato la loro relazione al cospetto dei fotografi. Le foto dei due abbracciati al Lido hanno fatto il giro dei social. Volto di RaiSport, Barbara aveva anticipato questa novità ai propri follower Instagram, pubblicando il primo scatto di coppia e una romantica didascalia: “Tu che mi hai incasinato la vita. Per rimetterla in ordine”.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2015 con il brano Oggi ti parlo così, Moreno è stato concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2017. Nel 2018 l'ultimo disco pubblicato, Very caldo.