Morgan contro tutti: la canzone in cui elenca i 'cattivi' (c'è anche Maria De Filippi), il video

Morgan sui social continua a professare la sua innocenza, in merito all'accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti, e a individuare negli 'altri' la cattiveria. Oggi, domenica 14 luglio, lo ha fatto pubblicando una canzone con tanto di video con i volti dei cattivi. Marco Castoldi mette in fila tutte quelle persone con cui, nel corso degli anni, ha avuto screzi. Non potevano mancare neanche Schiatti e Calcutta, che insieme a Selvaggia Lucarelli sono le persone che compaiono più di frequente nel breve video.

Oltre a loro anche Bugo, Andrea Scanzi, Gianni Morandi, Amadeus, Marco Mengoni, Fedez, Elio, Ermal Meta, Fabio Fazio, Emma Marrone e Manuel Agnelli e Maria De Filippi. Ma come mai la conduttrice di punta di Canale 5 è nella sua 'lista nera'? Nel 2017 Maria aveva affidato a Morgan il compito di essere il coach di una delle squadre che si sarebbero sfidate nel serale. In seguito alle numerose lamentele di tre dei quattro suoi allievi, ma non solo, De Filippi si trovò costretta ad allontanare il musicista pur riconoscendogli le sue doti artistiche. Per lei fu un "fallimento". E oggi, dopo anni, Morgan probabilmente prova ancora del risentimento.

La canzone si chiama, non a caso, "I cattivi" e sottolinea come lui sia estraneo alla violenza di qualsiasi tipo e che lui dalla sua parte ha l'arte e la musica (qui sotto il video con le parole del testo).