Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli: "Incitazione all'odio e violenza di massa"

"Buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l'essere umano che io sono". Inizia così la dichiarazione (diffusa via social) di Marco Castoldi, in arte Morgan, oggi venerdì 12 luglio. Morgan poi ha scritto: "Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho". Infine Morgan ha concluso: "Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all'odio. Buona giornata". Il post che riporta queste parole non permette commenti. Il cantante, infatti, ha scelto di disattivarli.

Frasi molto forti a cui, al momento, Lucarelli non ha risposto. La nota penna, scrittrice e opinionista aveva di recente scritto un lungo articolo sul Fatto Quotidiano, riguardante il processo che vede coinvolto in prima persona Morgan, nell'ambito dei messaggi disdicevoli e delle azioni di stalking del cantante nei confronti della collega ed ex fidanzata Angelica Schiatti. Una vicenda diventata velocemente virale e che ha destato non poco scalpore tra l'opinione pubblica.