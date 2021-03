"Grazie per non esserci stato", la lettera di fuoco a Morgan nel giorno della Festa del papà

Nel giorno della Festa del Papà, Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan, scrive su Instagram un post di denuncia contro l'assenza dell'uomo nella vita della figlia Lara, nata sette anni fa. Com'è noto Jessica e il cantante hanno avuto una breve relazione quando lei era concorrente e lui giudice ad X Factor: i due hanno messo al mondo una figlia, ma negli ultimi anni sono stati al centro di recriminazioni familiari.

La lettera contro Morgan

"Grazie per non esserci stato quando sono nata - scrive Mazzoli nella durissima missiva - Grazie per non esserci stato quando ho mosso i miei primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la mia prima parola, quando non stavo bene, quando ho festeggiato il compleanno, quando era Natale".

"Grazie - si legge ancora - per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per il compleanno del... parola che io mai ho avuto l'occasione di pronunciare. Io la faccia imbarazzata la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante questo esisto, vivo, mi muovo e sono felice".

Un messaggio che sta suscitando clamore in rete, con messaggi di solidaretà ma anche accuse. A chi imputa a Jessica di essere scorretta nell'interpretare i pensieri della bambina, lei risponde che "purtroppo i bambini sono talmente intelligenti che trovano da soli i pezzi del puzzle".

La storia tra Morgan e Jessica Mazzoli

Jessica, classe 1991, e Morgan si erano conosciuti proprio durante la partecipazione ad X Factor nel 2005. Il legame è durato poco. Negli ultimi anni, la ragazza ha accusato l'ex compagno di essere un padre poco presente. Lui ha invece replicato che lei lo avrebbe "incastrato", in quanto dopo la nascita della bambina l'ha invitata a restare a casa sua, ma Jessica avrebbe rifiutato. Morgan ha altre due figlie: Anna Lou, avuta dalla ex Asia Argento ed oggi adolescente, e Maria Eco nata il 16 marzo 2020 dalla relazione con l'attuale compagna Alessandra Cataldo.