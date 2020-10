Bufera su Morgan: "Manda messaggi con richieste inappropriate alla mia fidanzata"

Non c'è pace per Morgan. Quando la situazione sembrava rassenerarsi - almeno a livello mediatico - grazie alla nuova paternità della piccola Maria Eco, una nuova polemica si abbatte sull'eclettico artista. Ad accendere la miccia è Diablo Baby, fidanzato di Jessica Mazzoli, a sua volta ex di Marco Castoldi (questo il vero nome di Morgan).

Con una serie di video pubblicati nelle Instagram stories, Diablo si è scagliato contro Morgan. "Ora mi sono proprio inc…to - tuona il ragazzo via social - Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m..da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito?".

Tra Morgan e la Mazzoli c’è stata una lunga battaglia negli anni scorsi, combattuta anche a livello mediatico, ma poi è esplosa la pace. I due si sono conosciuti nel 2010, quando lei era concorrente di X Factor e lui giudice del talent show di Sky. Poi nel 2012 la nascita della loro bambina, Lara, prima figlia per lei e seconda per Morgan, già papà di Anna Lou avuta dall'attrice Asia Argento. Oggi invece il musicista è fidanzato con Alessandra Cataldo.