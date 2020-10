Le prime foto di Morgan tenero papà: eccolo a spasso col bebè

Morgan in versione papà con la piccola Maria Eco. E' un ritratto inedito quello del cantante offerto dal settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. A spasso per Milano, l'eclettico artista spinge il passeggino e compra alla sua piccolina un pezzo di pizza, cullato dall'amore per la compagna compagna Alessandra Cataldo.

Maria Eco è nata il 16 marzo. Dopo un momento di crisi, il terzetto è oggi il ritratto della felicità: "Io sono uno che ama - ha raccontato di recente Marco (Castoldi, ndr, questo il vero nome) - Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa".

Morgan papà tris

Già padre di Anna Lou (18 anni e già lanciata nel mondo dello spettacolo come protagonista della serie tv Baby, avuta da Asia Argento) e di Lara (6, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli), per il cantautore la piccola Maria Eco è la terza figlia. Com'è noto, in passato Morgan ha avuto problemi relativi al mantenimento delle sue due figlie maggiori. Ma sembra proprio che questo nuovo arrivo in famiglia abbia portato un rinnovato equilibrio nella sua vita.