Morgan di nuovo contro Amadeus e Fiorello: "Fate paura, siete dei prepotenti e fate tutto solo per soldi"

Non accenna a concludersi l'acceso scontro tra Morgan, Fiorello e Amadeus. Dopo aver rilasciato un'intervista, Morgan ha deciso di pubblicare su Instagram il suo pensiero o meglio la sua "riposta agli insulti di Fiorello e Amadeus nei miei confronti, loro mi chiamano 'idiota'. L'artista, che quest'anno siederà di nuovo dietro al tavolo della giuria di X-Factor, ha poi specificato di aver chiuso i commenti per "evitare il vomito di certi individui sul mio profilo".

La querelle è nata in seguito ad alcune dichiarazioni di Morgan durante un incontro al Maxxi di Roma con Vittorio Sgarbi, in quell'occasione il cantante dei Bluvertigo ha definito "antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo", la persona in questione è ovviamente Amadeus e il motivo del disappunto di Morgan sarebbe l'incompetenza del direttore artistico: "Lui non se ne intende di musica, questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno". La replica di Amadeus non si è fatta attendere e su Instagram ha scritto: "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare".

Un messaggio che poteva anche non essere collegato direttamente a Morgan e Sgarbi e proprio per questo motivo Fiorello e Biggio sono intervenuti e hanno sottolineato, con ironia, che i destinatari erano proprio il musicista e il critico d'arte. E questo come diretta conseguenza ha portato al lungo post di Morgan nel quale afferma che lui non ha paura di loro (Fiorello e Amadeus) perché sono "dei prepotenti, degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro e di potere, non avete un solo ideale che sia uno, non avete una sola visione che sia una, non sapete cosa fate, non avete la benché minima idea di nulla senza i vostri suggeritori, squadre di autori che vi imboccano dalla mattina alla sera di banalità colossali e da terza elementare che voi chiamate testi".

Il lungo sfogo di Morgan

"Ma complimenti miei cari occupanti della musica italiana (discografia, non musica) cosa c'è, state scomodi nelle tende che avete piazzato all'Ariston? Ma non vi imbarazza con tutti i soldi che avete, con tutto il potere che avete, con tutti i tirapiedi che avete, mettervi all'attacco di un uomo solo che cerca solo di fare cose belle e che lotta perché questo paese evolva culturalmente? Ma poi quale sarebbe la vostra motivazione? Ah, già dimenticavo, i soldi, la vostra ossessione. Sono i soldi che vi fanno perdere la brocca a sto livello? O è semplicemente la mancanza di umanità o l'ignoranza per cui non vi frega nulla di niente e di nessuno? Io non ho paura di voi ma voi fate paura, siete dei prepotenti, degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro e di potere, non avete un solo ideale che sia uno, non avete una sola visione che sia una, non sapete cosa fate, non avete la benché minima idea di nulla senza i vostri suggeritori, squadre di autori che vi imboccano dalla mattina alla sera di banalità colossali e da terza elementare che voi chiamate testi, sennò rimanere pure a bocca aperta e scena muta perché vi manca il linguaggio vi mancano le nozioni di base e specialmente vi manca completamente ma completamente in modo eclatante qualunque minima conoscenza musicale, siete veramente imbarazzanti. Una esibizione di mera prepotenza e gara a chi ce l'ha più duro.

Volete sfidarmi? Vincere una gara contro chi? A parte che se vi dovessero chiedere cosa è un do maggiore comincereste a fare l'imitazione di Totò o il ballo del qua-qua per riempire il buco. Mettersi contro di me è molto facile perché è mettersi contro una persona che quando ha l'occasione di andare in scena lo fa con impegno umiltà e serietà e competenza. Forse non avete capito che io non voglio né condurre né partecipare né dirigere Sanremo. Io semplicemente sogno che sia libero da egemonie e potentati, che sia una meravigliosa rifioritura della canzone italiana.

Ma finché è occupato militarmente dai caciaroni della cassa dritta e dall'autotune usato alla carlona sarà sempre la stessa orrenda chiassosa radio che i musicisti oggi non fanno altro che spegnere. Al di là dei vostri incassi, delle vostre tasche, e dei vostri conti correnti. La musica sta da un'altra parte. L'artigiano Morgan".