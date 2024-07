Quando Morgan finse di essere un altro cantante: "Angelica tira fuori a molti il pise**o?"

Queste ore sono caratterizzate da una grande agitazione per una vicenda che - se confermata - si preannuncia di estrema gravità e violenza. Il protagonista è Marco Castoldi, noto come Morgan, e l'ex fidanzata Angela Schiatti, anche lei cantante, attualmente legata sentimentalmente a un altro cantante, Calcutta.

Morgan, ora è a processo, dopo gli insulti, le minacce e il revenge porn nei confronti di Angela. I dettagli - rivelati da Selvaggia Lucarelli sulle pagine del Fatto Quotidiano - sono raccapriccianti. Da Lucarelli (riporta sul sito del Fatto) è stata fatta anche un'altra rivelazione che vede coinvolto - suo malgrado - un collega di Morgan. Si tratta di Willie Peyote, rapper e cantautore torinese.

Il raccapricciante messaggio di Morgan

Pare, infatti, che Morgan si sia finto lui per arrivare alla ex fidanzata. Si legge: "A un certo punto Morgan finge di essere il rapper Willie Peyote e contatta Angelica proponendole una collaborazione. Il cantante passa in seguito a contattare il produttore di Angelica [le cui iniziali sono A.C, ndr] inviandogli il messaggio: ‘La mia amica Angelica come sta? Lo tira fuori a molti il pise**o o solo uno alla volta?". Un racconto raccapricciante, su cui gli organi competenti sono chiamati a fare chiarezza.