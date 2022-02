Il dolore di Laura Chiatti per la morte dell'amica: "Solo 3 giorni fa ridevamo"

Un drammatico lutto ha colpito Laura Chiatti. Su Instagram l'attrice condivide il dolore per la morte di Elena, una sua grande amica, scomparsa oggi prematuramente. "La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l'alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla e le farfalle tornano sempre dalle mamme" scrive accanto a una foto dell'amica.

Una morte improvvisa per cui è impossibile farsi una ragione: "Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena - scrive ancora Laura Chiatti - Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più. Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più con te. Eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto". Tra loro c'era un legame molto forte, coltivato fino ad oggi, come ricorda l'attrice: "Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio". Accanto al post sono tanti i messaggi di cordoglio che sta ricevendo Laura Chiatti e tanto affetto arriva anche per Elena, che non c'è più.

Il post pubblicato da Laura Chiatti per l'amica scomparsa