Morta Barbara Baldavin, attrice di Medical Center e Star Trek

A 85 anni è morta, il giorno di Pasqua, l'attrice statunitense Barbara Baldavin. Volto noto di "Medical Center", è stata la responsabile del casting di due serie tv cult come "Dynasty" e "Trapper John" Los Angeles. Baldavin che prima di passare al dietro le quinte è apparsa anche in tre episodi dell'originale "Star Trek" è morta nella sua casa di Manhattan Beach, a comunicare la notizia oggi, 2 aprile, il figlio Marc D'Agosta a "The Hollywood Reporter".

Baldavin ha interpretato l'ufficiale di controllo dei phaser Angela Martine in due episodi della prima stagione di "Star Trek" nel 1966.

Nel primo episodio il suo matrimonio con l'ufficiale della Flotta Stellare Robert Tomlinson (Stephen Mines) - presieduto dal Capitano Kirk (William Shatner) - fu interrotto da un attacco romulano. L'attrice tornò poi nel ruolo del tenente Lisa, un ufficiale delle comunicazioni e cronista giudiziario nel finale della serie, "Turnabout Intruder", andato in onda nel giugno 1969. Baldavin ha interpretato l'infermiera Holmby in 51 episodi delle ultime sei stagioni (1970-76) di "Medical Center" con Chad Everett e James Daly. Era apparsa come un altro personaggio nella prima stagione della serie.

Negli anni '80 Barbara Baldavin ha lavorato nei reparti di casting di serie come "Hagen", "Zero in condotta", "Matt Houston", "Dynasty", "Trapper John" e "Detective per amore". Baldavin ha iniziato a recitare mentre frequentava l'El Camino College di Torrance, in California, e poi ha studiato al Lee Strasberg Institute. Ha recitato anche in episodi dei telefilm "Gli uomini della prateria", "Il fuggiasco", "Colombo", "Mannix", "Adam-12", "Baretta", "Barnaby Jones", "Charlie's Angels", "Fantasilandia", "La donna bionica". È stata sposata con il regista, attore e sceneggiatore Joseph D'Agosta, che è stato anche il direttore del casting di "Star Trek".