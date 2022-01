È morta Cheslie Kryst: ex Miss Usa, avvocatessa e conduttrice tv

È morta lanciandosi nel vuoto da un edificio di Manhattan l'ex Miss Usa Cheslie Kryst, a riferirlo sono la polizia di New York e la famiglia. Al momento il tragico episodio è classificato come suicidio.

Kryst era stata incoronata Miss Usa nel 2019, era un'avvocatessa ed erA una conduttrice e corrispondente della rete Extra Tv, per cui aveva ricevuto una candidatura agli Emmy. "Con devastazione e grande dolore, condividiamo la morte della nostra amata Cheslie", ha detto la sua famiglia in un comunicato diffuso dalla CNN.

L'ex vincitrice di Miss Usa, 30 anni, aveva pubblicato una foto su Instagram prima della sua morte con questa didascalia: "Possa questo giorno portarti riposo e pace". Non ha lasciato biglietti di spiegazione, solo un documento in cui aveva espresso la sua ultima volontà: che tutti i suoi beni andassero alla madre.

Chi era Cheslie Kryst

Il corpo di Kryst è stato trovato alle 7.15 del mattino davanti al grattacielo dove aveva un appartamento al nono piano. Secondo un testimone Cheslie si trovava sulla terrazza al 29esimo piano.

Kryst non era nota solo per aver vinto Miss Usa e essere arrivata tra le prime 10 donne alla finale di Miss Mondo, lei era uno dei volti di punta dell'emittente tv Extra Tv e dopo la laurea in giurisprudenza all'università del Nord Dakota si era impegnata come avvocatessa in battaglie civili e sociali.