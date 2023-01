Morta a 25 anni Odele Ventimiglia: la figlia della star dei "Soprano" lascia una bimba di tre mesi

È morta Odele Ventimiglia, figlia dell'attore John Ventimiglia, star dei Sopranos. La giovane donna aveva 25 anni e tre mesi fa era diventata mamma. La sua scomparsa, avvenuta il 12 gennaio scorso, è stata annunciata in un recente post su Facebook dalla madre, Belinda Cape: "Ho il cuore spezzato nel dover annunciare il funerale della nostra cara Odele. Sua sorella Lucinda e io siamo state travolte dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto e dai vostri ricordi di quanto Odele fosse benvoluta. È stata amata tantissimo e lascia un enorme vuoto nelle nostre vite".

Odele aveva avuto una bambina, Shiloh, solo tre mesi fa: al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che vengano effettuate delle donazioni da devolvere all’istruzione futura della piccola. Al momento le cause della morte di Odele non sono state rese note, né il padre che in tutte e sei le stagioni dei Sopranos ha interpretato il cuoco Artie Bucco, ha commentato la grave perdita.

Anche la sorella di Odele, Lucinda, ha ricordato la donna condividendo una sua foto: "Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo tutti. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa" le parole riprese da PageSix. "Io e la mia famiglia siamo così grati per tutte le cure e il supporto che abbiamo ricevuto durante questo periodo impossibile, non è mai stato più chiaro quanto significasse per così tante persone".