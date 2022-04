"Addio Lucia, morta nella notte". Il dolore di Marco Liorni per la sua ex concorrente

"Ciao Lucia, riposa in pace". Comincia così il post con cui Marco Liorni dà il suo doloroso addio a Lucia, una ex concorrente di Reazione a catena, quiz show in onda su Rai Uno, e scomparsa a seguito di un incidente. L'annuncio della morte prematura della giovane, che con tre concittadine ha partecipato al programma attirando l'affetto del pubblico, è arrivato via Instagram.

"Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena - si legge ancora nel post condiviso da Liorni - con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista".

E ancora: "Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene".

Lucia è diventata nota al grande pubblico nell'estate scorsa, quando insieme ad altre due amiche ha preso parte allo show condotto da Liorni. Tre giovani donne arrivate da Foligno, in provincia di Perugia, e capace di salire nella classifica del gioco: Serena, Lucia ed Ilaria, appunto. Si erano chiamate così perché loro stesse si definivano molto pignole. Lucia ne era la capitana.